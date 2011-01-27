Два миллиона киевлян уже неделю живут с еле теплыми батареями

Неделю назад «Киевтрансгаз» за долги ограничил поставки газа на киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Энергоноситель с каждым днем остывает на несколько градусов, и в квартирах киевлян становится все холоднее, пишет «Газета по-киевски».

В зону обслуживания ТЭЦ-6 попадают Деснянский, Днепровский, Оболонский, Подольский районы, часть Шевченковского, а также жилые массивы Троещина, Лесной, Воскресенка, Оболонь, Куреневка, Виноградарь, Подол. ТЭЦ-5 обслуживает Дарницкий, Соломенский, Печерский, Голосеевский районы, часть Шевченковского, а также жилые массивы Харьковский, Позняки, Осокорки, Русановка, Березняки, Теремки.

Начали снижать давление в газовой трубе еще днем 19 января. Долг «Киевэнерго» перед газовиками на тот момент насчитывал 1,3 млрд. грн., значительная часть из которых – это разница в тарифах, которую должна компенсировать Киевская администрация. Но на этот раз причиной ограничения поставок стало то, что «Киевэнерго» не перечислило 30% предоплаты за газ.

Давление на ТЭЦ-5 снизили с 8,3 до 7,9 кгс, на ТЭЦ-6 - с 3,6 до 3,2 кгс. Батареи в домах остывают, температура в квартирах падает буквально на глазах - чему способствует морозная погода.

Проблема решиться только после того, как киевская власть найдет деньги для предоплаты за газ.

Последний раз "Киевтрансгаз" ограничивал поставку газа на киевские ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 в конце ноября минувшего года. Тогда морозы и резкое снижение температуры в квартирах почти 2 млн. киевлян заставили столичную власть оперативно решить вопрос с оплатой задолженности.

В то же время, глава Киевской городской государственной администрации Александр ПОПОВ отрицает вину столичной мэрии за холодные батареи в квартирах киевлян.

"У нас остается наш долг 150 млн. грн. (перед АК "Киевэнерго" по компенсации разницы а тарифах), а не 1 млрд., и не больше", - заявил он журналистам 26 января.

А.ПОПОВ отметил, что Киев в первой половине 2010 года имел задолженность по компенсации тарифов перед "Киевэнерго" в сумме 2 млрд. грн., однако в том же 2010 году из них были погашены 1 млрд. 850 млн. грн.

"Я считаю, что каких-то больших обязательств, чем те, которые я назвал, у нас перед "Киевэнерго" нет", - сказал он.

По словам Попова, со второй половины 2010 года компенсации по разнице в тарифах должны осуществляться правительством за счет средств государственного бюджета.

А.ПОПОВ также напомнил, что в соответствии с действующим законодательством со второй половины 2010 года за компенсацию разницы в тарифах несет ответственность орган, который отвечает за тарифную политику, то есть Национальная комиссия регулирования электроэнергетики.

"Юридически так должно быть, и я знаю, что было совещание при участии премьер-министра, я знаю, что готовится решение, чтобы внести изменение в госбюджет по компенсации разницы в тарифах", - отметил А.ПОПОВ.