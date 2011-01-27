Массового ухода на пенсию работников силовых структур не произошло

Председатель правления Пенсионного фонда Украины Борис ЗАЙЧУК утверждает, что в Украине не произошло массового ухода на пенсию работников силовых структур.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции в Тернополе.

По его словам, в ПФУ специально отслеживали ситуацию после многочисленных заявлений представителей силовых структур о намерениях подать рапорты. «У нас бумаг относительно назначения пенсий для силовиков нет. Мы специально отслеживали, сколько же пришло. А как было, так и есть. А то, что они рассказывают, что у них массово увольняются... Если бы они к нам пришли (работники, которые вышли на пенсию – УНИАН), мы бы их увидели», - сказал Б.ЗАЙЧУК.

В свою очередь, директор Департамента пенсионного обеспечения ПФУ Владислав МАШКИН добавил, что и в армии, и в милиции люди, идя на пенсию, рапорты традиционно пишут в декабре. Соответственно, по его словам, определенное увеличение заявлений от силовиков состоялось - но как сезонное явление. «А говорить, что половина всех военных или треть написали рапорты и сегодня оказались у нас – такого нет. Очень многие люди, которым сказали, что якобы будет отменено выходное пособие при увольнении, заявили о намерениях написать рапорт. Но когда пошла правдивая информация, что никаких ограничений относительно выплаты помощи при увольнении не будет, тогда, очевидно, и рапортов уменьшилось», - объяснил ситуацию В.МАШКИН.

При этом Б.ЗАЙЧУК отметил необходимость изменений в начислении пенсионного стажа у военных. «В Советском Союзе год за два шел у военных, которые служили на Дальнем Востоке, на Севере или у подводников. Сегодня ни Дальнего Востока нет, ни Севера, есть одна лодка подводная, но она фактически никуда не выходила. И при этом мы выявили парня, которому в 28 лет уже назначена пенсия», - констатировал Б.ЗАЙЧУК.

По его словам, этот пенсионер 2 года отслужил в армии, а затем работал охранником в колонии для душевно больных, за что ему один год считался за три года стажа.

«Мы не против, мы эти годы зачтем, но хоть 25 лет календарных нужно отслужить, хоть 15 лет, внеси свою долю в солидарную систему», - отметил Б.ЗАЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, в конце прошлого года в Министерстве внутренних дел прогнозировали отток профессиональных кадров в связи с введением новой пенсионной реформы и внутренними структурными изменениями в ведомстве.

По словам заместителя министра внутренних дел Украины Василия ФАРИННИКА, «людей пугает то, что планка пенсии будет оттянута на 5 лет, и поэтому эта неопределенность, к сожалению, побуждает людей писать рапорты”.