Азаров: Украина выплачивает миллиардные долги Тимошенко

Украина в 2011 году по долговым обязательствам должна будет выплатить 88 млрд. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Украины Николай АЗАРОВ сообщил сегодня в эфире «5-го канала».

«В этом году нам придется отдать гигантскую сумму – 88 миллиардов гривень. Это гигантская сумма. Это цена тех долгов, которые накоплены нашими предшественниками», - заявил Н.АЗАРОВ.

Он отметил, что из этой суммы Кабмин должен будет погасить, в частности, 4 млрд. грн. долга, которые правительство Юлии ТИМОШЕНКО заимствовало в январе-феврале 2010 года под «громадные проценты» - 28% годовых.

Также Н.АЗАРОВ отметил, что проводить заимствования и расплачиваться с долгами правительству придется еще не один год.

«Нам придется в долг жить еще несколько лет, потому что те заимствования, которые были сделаны, прежде всего, предыдущим правительством на крайне невыгодных условиях для нас, вынуждают нас сейчас, чтобы не сокращать социальные расходы, не сокращать программы развития страны, заимствовать. Но мы заимствуем совершенно на других условиях (под низкие проценты – УНИАН)», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он подчеркнул, что правительство замещает дорогие заимствования более дешевыми, и в плане расчета по долгам 2012 и 2013 годы будут легче, чем 2010 и 2011 годы.

Также премьер отметил, что в 2011 году для покрытия дефицита бюджета необходимо будет на 32 млрд. грн. меньше заимствований, чем в 2010 году.