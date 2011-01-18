Милиционеры не рассчитали, кому подбрасывают наркотики

Дело о применении насилия к белорусскому оппозиционеру Игорю КОКТИШУ и дело о злоупотреблении сотрудников отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Управления МВД Украины в Житомирской области будут объединены.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом прокурор Житомирской области Николай ФРАНТОВСКИЙ сообщил сегодня на пресс-конференции.

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о состоянии расследования уголовного дела о задержании белорусского оппозиционера, Н.ФРАНТОВСКИЙ отметил, что «это то же дело, и оно будет объединено с делом в отношении работников ОБНОН УМВД Украины в Житомирской области».

«Фактически, все и началось в плане раскрытия незаконных действий работников житомирского ОБНОН с этого дела о задержании белорусского оппозиционера. Я имею в виду чистоту действий работников милиции при борьбе с таким злом, как наркотики. Оттуда оно, фактически и пошло, то есть, информация была и ранее о незаконных действиях некоторых работников областного ОБНОН. Мы смогли процессуально доказать состав совершенного ими преступления, и оттуда пошла ситуация. Поэтому уголовное дело против ОБНОН будет объединено в одно с уголовным делом о задержании белорусского оппозиционера», - сказал прокурор области.

При этом Н.ФРАНТОВСКИЙ отметил, что не знает, где в данное время находится И.КОКТИШ.

Как сообщал УНИАН, в Житомире 3 ноября 2010 года милиция задержала белорусского оппозиционера, молодежного активиста и рок-музыканта И.КОКТИША. Жена И.КОКТИША заявила, что в их квартиру “ворвалась милиция, связала всех и подбросила траву”.

В свою очередь, тогда начальник отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков УМВД Сергей ДЗЮБЕНКО заявил, что правоохранители действовали правомерно.

11 ноября прокуратура Королёвского района Житомира возбудила уголовное дело в отношении правоохранителей, применивших насилие к И.КОКТИШУ, его жене и знакомым.

Уголовное дело возбуждено по фактам превышения служебных полномочий и нарушения неприкосновенности жилья работниками отдела борьбы с незаконным оборотом наркотиков УМВД Украины в области, по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 162 и ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины.

Позже, 15 декабря, прокуратурой Житомирской области было возбуждено уголовное дело против двух оперуполномоченных ОБНОН УМВД Украины в Житомирской области, которые требовали от гражданина взятку в сумме 15 тыс. долларов США.

В ходе досудебного следствия был установлен ряд других злоупотреблений оперуполномоченных ОБНОН, а также нарушение законодательства начальником ОБНОН С.ДЗЮБЕНКО, против которого было возбуждено уголовное дело по части 3 ст. 364 (злоупотребление служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Однако обвиняемый по вызову в следственные органы не являлся и не сообщал о своем местонахождении. В связи с такими обстоятельствами 30 декабря 2010 года начальник ОБНОН УМВД Украины был объявлен в розыск. 5 января он сдался правоохранителям.