Суд отпустил 12 милиционеров, которые грабили приезжих в Крыму

Прокуратура Крыма направила апелляцию на решение суда, который назначил 12 сотрудникам линейного отдела милиции на станции «Симферополь», избивавшим и грабившим приезжих, наказание, не связанное с лишением свободы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе прокуратуры.

«Надзорное ведомство считает слишком мягким назначенное наказание для сотрудников правоохранительных органов, из-за которых пострадали более 20 человек», - говорится в пресс-релизе.

Прокуратура просит суд отменить приговор суда первой инстанции и вынести новый.

Как сообщал УНИАН, Железнодорожный райсуд Симферополя в декабре 2010 года назначил 9 бывшим милиционерам наказание, которое предусматривает отбывание наказания в исправительном учреждении открытого типа без изоляции от общества, 3 - в виде лишения свободы, но освободил их от его отбывания с испытательным сроком.

Сотрудники линейного отдела милиции незаконно, якобы за административные правонарушения, задерживали приезжих, избивали и грабили их.