Члены банды с Кубани просят политубежище в Украине

Владимир Алексеев и Вячеслав Рябцев, обвиняемые в убийстве нескольких человек в составе кущевской банды Сергея Цапка и задержанные в декабре в Запорожской области Украины, вряд ли получат политическое убежище в стране, заявил РИА Новости пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Юрий Бойченко.

Ранее адвокаты Алексеева и Рябцева подали прошение о политическом убежище на Украине для своих клиентов.

"Какое может быть политическое преследование у уголовников? Они что, политики? Нет", - сказал Бойченко. Он сообщил, что "процесс экстрадиции идет, как положено, без всяких задержек" и вновь выразил уверенность в том, что после определенных процедур, которых требует международная конвенция, Андреев и Рябцев будут переданы российской стороне.

Экстрадируемые обвиняются по нескольким пунктам ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, группой лиц по предварительному сговору). Санкция предусматривает до пожизненного заключения. 5 ноября 2010 года в доме фермера в кубанской станице Кущевской были обнаружены обгоревшие тела 12 человек с колото-резаными ранами. Преступление вызвало большой общественный резонанс. По данному делу российские силовики задержали девятерых подозреваемых, в том числе предполагаемого организатора - бизнесмена и депутата Сергея Цапка.

Андреев и Рябцев были объявлены в розыск по линии Интерпола изадержаны в декабре в Бердянске.