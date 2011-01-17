Милиция считает выстрел в окно суда хулиганством

Милиция квалифицировала обстрел здания суда в Запорожье как хулиганство.

Об этом сообщили УНИАН в руководстве Запорожского главка милиции.

"В связи с происшествием в Жовтневом райсуде города Запорожья возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.296. Уголовного кодекса Украины" - "Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного или холодного оружия или иного предмета, заранее приспособленного для причинения телесных повреждений", - говорится в сообщении.

В качестве наказания данная статья Уголовного кодекса Украины предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Учитывая факт стрельбы в окно кабинета судьи, а также тот факт, что именно в этом суде Запорожья рассматривается ряд резонансных дел: уголовное дело о взрыве в Свято-Покровском храме Запорожья и материалы в отношении задержанных по подозрению в уничтожении памятника Сталину, принято решение об ужесточении в Жовтневом райсуде мер безопасности.

Как сообщал УНИАН, 16 января около 19.20 неизвестный, предположительно находившийся в квартире здания напротив Жовтневого суда или на крыше, произвел выстрел в окно судьи. Самого судью (не имеющего отношения к рассмотрению резонансных дел, а просто задержавшегося на работе - УНИАН) пуля не зацепила, но повредила стекло, жалюзи и мебель.