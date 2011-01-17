В Киеве будут народные гуляния по случаю Крещения
08:52, 17 января 2011Общество
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Воду будут святить во всех районах
В Киеве на Крещения 19 января общегородское празднование пройдет на Оболонский набережной возле Свято-Покровского собора Украинской православной церкви (ул. Приречная, 5-я) и в парке культуры и отдыха «Гидропарк».
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.
После торжественной части в местах празднования пройдут народные гуляния.
Кроме того, во всех районах столицы возле водоемов христианские религиозные организации проведут чин освящения воды.
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