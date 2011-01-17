В Киеве будут народные гуляния по случаю Крещения

08:52, 17 января 2011
Общество
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Воду будут святить во всех районах

В Киеве на Крещения 19 января общегородское празднование пройдет на Оболонский набережной возле Свято-Покровского собора Украинской православной церкви (ул. Приречная, 5-я) и в парке культуры и отдыха «Гидропарк».

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

После торжественной части в местах празднования пройдут народные гуляния.

Кроме того, во всех районах столицы возле водоемов христианские религиозные организации проведут чин освящения воды.

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