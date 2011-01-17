В Киеве будут народные гуляния по случаю Крещения

В Киеве на Крещения 19 января общегородское празднование пройдет на Оболонский набережной возле Свято-Покровского собора Украинской православной церкви (ул. Приречная, 5-я) и в парке культуры и отдыха «Гидропарк».

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

После торжественной части в местах празднования пройдут народные гуляния.

Кроме того, во всех районах столицы возле водоемов христианские религиозные организации проведут чин освящения воды.