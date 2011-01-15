В Запорожье «свободовца» пятый день удерживают в изоляторе

Председатель Житомирской областной организации ВО "Свобода" Сидор КИЗИН заявляет, что в Запорожье уже пятый день удерживают в изоляторе "свободовца" Юрия ГУДИМЕНКО за обвинением в обливании краской памятника Феликсу Дзержинському.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе Житомирской областной организации ВО "Свобода".

По словам С.КИЗИНА, житомирская ячейка “Свободы” "требует привлечь к ответственности виновных в политических репрессиях против украинских патриотов".

Он напомнил, что обливание краской памятника Ф.Дзержинскому на Площади Свободы в Запорожье имело место в мае прошлого года". "Уголовное дело, возбужденное 19 мая, закрыли через восемь дней за отсутствием в действиях Ю.ГУДИМЕНКО состава преступления", - прибавил С.КИЗИН.

Однако, как отметил руководитель житомирской “Свободы”, 5 января этого года прокурором Запорожской области было отменено предыдущее решение и опять возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (групповое хулиганство, совершенное с особенной дерзостью)".

С.КИЗИН также сообщил, что после задержания Ю.ГУДИМЕНКО на трое суток стражи порядка Запорожья обратились в суд с представлением о применении к "свободовцу" содержания под стражей на время расследования дела.

"Октябрьский районный суд Запорожья продлил срок задержания до 10 дней", - сказал С. КИЗИН.

При этом он выразил обеспокоенность относительно состояния здоровья своего однопартийца и считает безосновательными предъявлены Ю.ГУДИМЕНКО обвинения.

С.КИЗИН сообщил, что ВО "Свобода" и правозащитники задержанного уже направили обращение в организацию Международная амнистия, Уполномоченного ВР по правам человека и посольствам иностранных государств.

Как сообщал УНИАН, в пятницу в Житомире ВО " Свобода" пикетировала Житомирскую облгосадминистрацию в знак протеста против политических репрессий в Украине.

Руководитель Житомирской облорганизации ВО "Свобода" адвокат С.КИЗИН представляет интересы задержанных после взрыва памятника Сталину в Запорожье, а также оппозиционной журналистки Елены БИЛОЗЕРСКОЙ, которая испытала преследования в связи со своей журналистской деятельностью.

13 января в Запорожье после вмешательства международных организаций и народных депутатов была освобождена часть задержанных в связи с взрывом памятника.