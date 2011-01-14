Могилев хвастает, что вывез из Украины 8 воров в законе

В Украине в 2010 году прекращена противоправная деятельность 12 «воров в законе».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал министр внутренних дел Украины Анатолий МОГИЛЁВ в ходе Часа вопросов к правительству по поводу соблюдения законодательства органами внутренних дел Украины.

Он отметил, что «из них восемь отправлены за пределы государства».

Говоря о работе подразделений УБОП, А.МОГИЛЁВ заметил, что разоблачено 288 организованных преступных групп, «на скамью подсудимых направлено 10 дерзких банд и 13 преступных организаций», а потерпевшим возмещено около 300 млн. грн. убытков.

Министр также сообщил, что в сфере противодействия разворовыванию бюджетных средств разоблачено 19 организованных преступных групп. Он добавил, что в Киеве разоблачена преступная организация, состоящая из руководителей коммунальных и частных предприятий, которые «во время реконструкции линий скоростного трамвая присвоили почти 23 млн. грн. бюджетных средств».