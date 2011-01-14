Арабские инвесторы ждут, когда в Украине начнут продавать землю

В случае отмены моратория на куплю-продажу земли сельскохозяйственного назначения данный сектор будет привлекателен для спекулятивных инвестиций.

Об этом сказано в отчете Ukrainian Economic Trends Forecasts на 2011 год, опубликованном аналитической группой Da Vinci AG на сайте компании.

«На сегодняшний день сохраняется высокий уровень заинтересованности в украинских сельскохозяйственных угодьях со стороны инвесторов с Ближнего Востока и арабского мира. В случае отмены моратория, скупка земельных паев у пенсионеров и крестьян может проводиться для ее дальнейшей перепродажи крупным финансово-промышленным зарубежным группам. В зависимости от качества земли, инфраструктуры и удаленности региона разница между ценой скупки и ценой продажи может составлять 300-600%» - говорится в отчете.

В целом прогноз развития экономики Украины в 2011 году умеренно-оптимистичен.

«При благоприятном сценарии развития ситуации на мировом рынке ряд секторов экономики Украины может выйти на докризисный уровень к концу 2011 года», - говорится в отчете.

Наилучшие показатели продемонстрируют машиностроение, химическая и металлургическая отрасли. Тем не менее, «последствия кризисной инвестиционной паузы будут сохраняться минимум два-три квартала. Поэтому мы прогнозируем рост промышленного производства в 2011 году на уровне 10% по итогам года, что отражает динамику 2010 года».

Кроме того, аналитики считают, что растениеводство, производство сахара, органических продуктов питания, добыча золота и меди, купля-продажа земли будут наиболее инвестиционно привлекательными отраслями в Украине в 2011 году.