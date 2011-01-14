Рост золотовалютных резервов Украины неминуемо замедлится

Рост объемов золотовалютных резервов в 2011 году замедлится, достигнув к концу года отметки в 38-41 млрд.долл.

Об этом сказано в отчете Ukrainian Economic Trends Forecasts на 2011 год, опубликованном аналитической группой Da Vinci AG на сайте компании.

Эксперты считают, что замедлению роста золотовалютных резервов будет способствовать значительная неопределенность на мировых рынках, влияющая на стабильность объемов поступлений иностранной валюты в Украину, возрастающие расходы на обслуживание внешнего долга и необходимость валютных интервенций для поддержания курсовой стабильности.

Несмотря на это, «у Нацбанка достаточно ресурсов для того, чтобы удержать гривню при возникновении временного девальвационного давления. Национальная валюта в I квартале 2011 года будет сохранять позиции в пределах 7,9-8,25 грн./долл», говорится в отчете.

В Da Vinci AG подчеркивают, что курсовые колебания в 2011 году могут быть более динамичными, чем в 2010 году, а «откат» к прежней позиции может происходить дольше обычного.

При этом в компании полагают, что стабильность национальной валюты может быть нарушена под влиянием серьезных негативных изменений на мировом рынке, влекущих за собой сокращение валютных поступлений в страну. В таком случае национальная валюта может быть резко девальвирована к концу 2011 года.

В прогнозе Ukrainian Economic Trends Forecasts относительно валюты еврозоны говорится, что в 2011 году будет происходить ослабление евро, и европейская валюта может приблизиться к паритетному показателю по отношению к американской. При этом в компании считают, что в течение 2011 года курс евро будет колебаться в пределах 10,5-11 грн.