Прокуратура Крыма недовольна наблюдением за тюрьмами

Прокуратура Крыма просит крымское правительство наладить эффективную работу Республиканской наблюдательной комиссии при учреждениях исполнения наказаний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры, изучив работу наблюдательной комиссии, надзорное ведомство выяснило, что деятельность комиссии не в полной мере соответствует требованиям законодательства.

«Установлено, что после создания комиссия, утвердив план работы на ближайшее полугодие, больше не собиралась. При этом сам план носил крайне обобщенный характер», - говорится в пресс-релизе.

Кроме того, подчеркивает прокуратура, требованиям не отвечает ни состав комиссии, который наполовину должен формироваться из представителей общественных организаций и граждан, ни установленные сроки проведения заседаний, на которые комиссия должна собираться не реже раза в месяц.

«Таким образом, оказывается нивелированной идея создания наблюдательных комиссий как средства осуществления общественного контроля за соблюдением прав осужденных и лиц, освобожденных от отбывания наказания, содействия их ресоциализации», - сказано в сообщении пресс-службы.