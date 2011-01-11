Кабмин включил в список психотропных веществ еще 43 пункта

Кабинет министров Украины усовершенствовал государственное регулирование и контроль в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, соответствующие изменения к постановлению «О внесении изменений в постановления Кабинета министров Украины от 6 мая 2000 г. №770 и от 10 октября 2007 г. №1203» были приняты на заседании правительства 5 января.

Документ разработан Государственным комитетом по вопросам контроля над наркотиками с целью внесения в перечень наркотических средств и психотропных веществ 43 новых химических соединений, прекращения их оборота в Украине, а также внесения изменений в предельно допустимое количество наркотических средств, которые содержатся в лекарственных препаратах.

Как отметили в пресс-службе, на протяжении последних трех месяцев на территории Украины, других стран фиксируются факты незаконного распространения аналогов амфетамина и метамфетамина, смесей для курения, содержащих синтетические канабиноиды, и ряда других веществ.

Концептуальной идеей, положенной в основу принятого документа, является приведение перечня наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров в соответствие с международными договорами и усиление государственного контроля над их оборотом путем установления мер контроля запретительного характера к некоторым наркотическим средствам, психотропным веществам и прекурсорам в связи с их особой опасностью для жизни и здоровья людей.