Спасатели сегодня попробуют снять украинцев с Монблана

Французские спасатели надеются сегодня освободить пострадавших украинских альпинистов из снежного плена в Альпах.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии руководителя пресс-службы Министерства иностранных дел Украины Александра ДИКУСАРОВА.

В частности, отметил он, по прогнозам метеорологов, 10 января в полдень по местному времени ожидается временное послабление ветра, что позволит освободить пострадавших украинцев.

По информации французской стороны, состояние здоровья украинских граждан удовлетворительное; они имеют теплую одежду, палатку и провизию, информировал А.ДИКУСАРОВ.

Он напомнил, что трое украинцев – члены Сумской областной федерации альпинизма – находятся на перевале Бревна на высоте 4300 метров вблизи горы Монблан в Альпах на границе между Францией и Италией.

Альпинисты начали свой лыжный поход 5 января 2011 года и были блокированы на перевале сложными климатическими условиями, в частности сильным ветром, скорость которого превышает 90 км/час, а также нестабильностью снежного покрова, учитывая осадки.

Горная полиция г. Шамоникс, ответственная за проведение спасательных работ, находится на постоянной радиосвязи с нашими соотечественниками и прорабатывает вопросы направления вертолета для их эвакуации, подчеркнул А.ДИКУСАРОВ.

На протяжении 8-9 января были предприняты три попытки эвакуации, которые были безрезультатными, учитывая сильные порывы ветра.

Дело находится на контроле в посольстве Украины во Франции и в Департаменте консульской службы МИД Украины, заверил А.ДИКУСАРОВ.