В праздники киевские таксисты взвинтили цены втрое

Для таксистов праздники, как обычно, стали настоящим джек-потом, пишет газета "Сегодня". Кое-где цены взлетели втрое. За одну только новогоднюю ночь некоторые водители успевают заработать по несколько тысяч гривен, хотя интернет-сайты компаний-перевозчиков наперегонки рекламируют низкие тарифы.

В частности, в столице на Новый год даже в самых дешевых киевских службах тариф был двойным, в районе от 58 гривен.

Несмотря на то, что от Новогодней ночи прошла уже почти неделя, некоторые таксисты цены не убавили.

В частности, по расстоянию от 3-х километров киевские таксисты хотят получить 40 гривень. 5 километров, соответственно, стоят 50.

На вокзале предложили цену в 20 гривен за километр.

Как сообщается, среди 30-ти зарегистрированных в столице фирм, расценки варьируются от 2-х с половиной до 5-ти грн за км. "Минималка" - от 29-ти до 40-ка. Город делят на секторы. В пробках почасовая тарификация, от полусотни. Однако, не каждый таксист готов ехать за такие деньги.

Антимонопольный комитет обещает разобраться, что и почему подорожало.

Отметим, последний раз проезд в столичных частных перевозчиков (в маршрутках и такси) подорожал в начале декабря