В Хмельницкой области 7 пятиэтажек, больница и санаторий остались без воды

7 января в 10.00 в пгт Старая Ушица Каменец-Подольского района Хмельницкой области произошел порыв коммунального водопровода, вследствие чего без водоснабжения остались 7 пятиэтажных домов (600 жителей), больница (29 больных) и санаторий (17 отдыхающих).

Как сообщает пресс-служба МЧС, по информации руководителей больницы и санатория, на объектах создан двухсуточный запас питьевой воды.

Подразделениемм МЧС осуществляется подвоз технической воды для населения.

На месте аварии работают бригады КП ”Житловик”, проводится замена трубы.

Событие находится под контролем Главного управления МЧС в Хмельницкой области.