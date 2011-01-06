Суд оставил на свободе милиционеров, грабивших приезжих в Крыму

Районный суд Железнодорожного района Симферополя приговорил 12 из 13 сотрудников милиции, признанных виновными в избиениях и грабежах приезжих, к наказаниям, не связанным с лишением свободы, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру Крыма.

Все они - сотрудники линейного отдела милиции железнодорожной станции "Симферополь" - были задержаны в марте 2008 года. Основанием послужили оперативные материалы крымского Управления СБУ, собранные по обращениям пострадавших.

По версии следствия, милиционеры в течение нескольких месяцев незаконно задерживали приезжающих в Крым жителей других регионов Украины, били их и грабили. Среди пострадавших, по данным прокуратуры, есть и граждане РФ.

Суд признал всех подозреваемых виновными в "превышении полномочий и злоупотреблении служебным положением", а шестерых - еще и в получении взяток. Однако наказание отбывает только один из них - младший лейтенант, уголовное дело против которого выделено в отдельное производство. Девяти назначено наказание в виде ограничения свободы, трем - в виде лишения свободы, но они освобождены от отбывания наказания с испытательным сроком", - говорится в сообщении прокуратуры Крыма. Суд также лишил званий 8 из 12 осужденных, шестерых ждет конфискация имущества.

«Прокуратура изучает приговор на его соответствие закону», - говорится в пресс-релизе.