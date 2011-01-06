В Киеве открыт третий выход из метро "Голосеевская"

Сегодня в Киеве введен в эксплуатацию третий выход со станции «Голосеевская» Куреневско-Красноармейской линии метрополитена, который, в то же время, является подземным пешеходным переходом через проспект 40-летия Октября.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Строительство подземного перехода было обусловлено необходимостью создания соответствующих условий для безопасного перемещения как пешеходов, так и автомобилистов. Его открытие позволит увеличить пропускную способность Голосеевской площади и обеспечить бесперебойное движение автотранспорта по проспекту, говорится в сообщении.

Длина подземного перехода составляет 94 метра, ширина – 6 метров. Переход оформлен в том же стиле, что и станция метрополитена.

Как сообщалось, станция «Голосеевская» Куреневско-Красноармейской линии метрополитена была введена в эксплуатацию 15 декабря 2010 года вместе со станциями «Васильковская» и «Демеевская». Ежесуточно станцией «Голосеевская» пользуется 11,7 тыс. пассажиров.