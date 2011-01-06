Большинство заявлений о пытках в Харькове не подтвердились

В течение 2010 года в органы прокуратуры Харьковской области поступило более 230 заявлений о применении к подследственным неразрешенных методов следствия или дознания.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил первый заместитель прокурора Харьковской области Александр КИРИЛЮК.

Он подчеркнул, что подавляющее большинство этих заявлений не нашли подтверждения, и по ним отказано в возбуждении уголовного дела.

«За прошлый год в 213 случаях было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. И только по трем фактам органами прокуратуры были возбуждены дела», - сообщил А.КИРИЛЮК.

По его мнению, заявления о пытках в правоохранительных органах направлены в основном на то, чтобы заставить суд и органы досудебного следствия усомниться в виновности подследственного.