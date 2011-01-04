Одесский горсовет выделил 12 млн. грн. на депутатский фонд

Одесский городской совет утвердил профицитный бюджет города на 2011 год в объеме 2 млрд. 281 млн. 164 тыс. грн., что на 290 тыс. грн. меньше общего объема доходной части годового бюджета.

Как передает корреспондент УНИАН, за утверждение бюджета города на внеочередной сессии проголосовали 92 депутата из 109 зарегистрированных.

Бюджет Одессы текущего года на 1 млрд. грн. меньше, чем бюджет-2010, который составлял 3,23 млрд. грн., однако не был полностью выполнен.

Решением сессии предусмотрено, что в расходную часть бюджета включаются расходы спецфонда в размере 365 млн. 497 тыс. грн. и общего фонда - в размере 1 млрд. 915 млн. 667 тыс. грн.

Как уточнила директор департамента финансов горсовета Светлана БЕДРЕГА, в бюджет-2011 также заложены 30 млн. грн., подлежащих выплате в качестве процентов по муниципальному займу 2007 года.

В соответствии с решением горсовета, мэру Алексею КОСТУСЕВУ разрешено корректировать горбюджет по согласованию с департаментом финансов и депутатской комиссией по планированию, бюджету и финансам с последующим утверждением этих корректировок в части межбюджетных трансфертов с последующим утверждением сессиями горсовета.

Решением сессии также установлены объемы предоставления гарантий Одесского горсовета по проекту «Развитие городской инфраструктуры в Украине за счет специального инвестиционного займа Мирового банка» и по реализации «открытого компонента» совместного с Международным банком реконструкции и развития проекта в общей сумме 290 тыс. грн.

Вместе с тем, на сессии горсовета не рассматривался вопрос о компенсации финансовых расходов кандидатов в депутаты, получивших мандаты членов горсовета, которые потратили большие суммы в ходе предвыборной кампании осенью 2010 года. Накануне мэр Одессы А.КОСТУСЕВ высказал мнение, что «необходимо выделить 12 млн. грн. в депутатский фонд. Много депутатов в период предвыборной подготовки строили и открывали детские площадки за свой счет, эти расходы необходимо компенсировать».

«В горбюджете-2011 действительно предусмотрено 12 млн. грн. на депутатский фонд, - заявил депутат-«регионал» Юрий ПРЕСНОВ. - Однако эти средства никому наличными выданы не будут, их можно истратить исключительно на нужды города и наших избирателей».