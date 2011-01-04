Обвиненным в убийстве таращанского прокурора дали по 15 лет

Обвиняемых в убийстве таращанского прокурора Сергея Мрука - братьев Олеся и Олега БУГРИЙ - суд приговорил к 15 годам тюрьмы, а их водителя как соучастника - к 10 годам.

Об этом пишет газета «Сегодня» (№ 1 от 4 января).

Газета напоминает, что в конце сентября 2009 года С.Мрук был застрелен из ружья в его кабинете. Истекая кровью, он успел вызвать милицию. По версии следствия, убийство заказал его помощник Олесь БУГРИЙ из-за того, что прокурор к нему придирался по работе, а роковой выстрел совершил его брат Олег БУГРИЙ, который был военнослужащим.

Родственники братьев не верят в их виновность. Как рассказал «Сегодня» отец осужденных Владимир БУГРИЙ, правоохранительным органам нужно искать настоящих преступников, потому что в деле есть множество нестыковок: «Это глупость, что Олесь убил или хотел убить своего начальника Сергея Петровича. Я знаю, что Олесь с Мруком был в хороших отношениях, они дружили, к тому же у следствия не было ни свидетелей убийства, ни доказательств. Нашли козлов отпущения и назвали их виновными. Мы подаем апелляцию, сейчас стараемся прийти в себя. Возможно, убийц нужно искать среди тех, кто связан с наркоторговлей. От своих источников я знаю, что информация об этих личностях была в ноутбуке Мрука, но после похорон он исчез. Теперь я понимаю, сколько невиновных людей находится в неволе».

Руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Юрий БОЙЧЕНКО ситуацию прокомментировал так: «Требовать апелляции - это право родственников, мы же в любом случае тоже будем апеллировать, но чтобы меру наказания ужесточить. Прокуратура требует высшей меры, то есть пожизненного для виновных в убийстве».