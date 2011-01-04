На борту захваченного пиратами судна Blida - 6 украинцев

Оператор захваченного пиратами судна Blida, в составе экипажа которого шестеро украинцев, пока не установил контакт с пиратами.

Как сообщили УНИАН в Департаменте информационной политики Министерства иностранных дел Украины, согласно полученной по дипломатическим каналам информации, на борту захваченного 1 января с.г. сомалийскими пиратами судне Blida находятся шесть граждан Украины (судовладелец – алжирська компания International Bulk Carrier, оператор – греческая компания Secur Holdings).

Судно передано алжирским владельцем в аренду греческому оператору, который, в свою очередь, подтвердил, что будет нести полную ответственность за проведение переговоров с пиратами.

По состоянию на конец дня 3 января оператор судна не смог установить контакт с пиратами.

Дело находится на особом контроле МИД Украины.

Как сообщал УНИАН, во второй половине дня 1 января в Аденском заливе сомалийские пираты захватили алжирський балкер Blida, который шел из Салалах (Оман) в Да эс Салам (Танзания) с грузом клинкера.

Судно было захвачено в 150 милях к юго-востоку от Салалах, в Аденском заливе.

Экипаж Blida состоит из 27 лиц – граждан Алжира, Украины и Филиппин.