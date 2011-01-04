Продолжается рождественский марафон в пользу незрячих детей

В Луцке продолжается благотворительный рождественский марафон «Незрячему ребенку - тактильную книгу». Его целью является сбор средств на приобретение Брайлевского дисплея для незрячих детей.

Организаторами акции выступила Волынская областная организация Всеукраинской молодежной общественной организации инвалидов с проблемами зрения «Генерация успешного действия». Марафон будет продолжаться до 20 января.

Как рассказал УНИАН председатель городской организации «Генерации успешного действия» Виталий ТКАЧУК, группа молодежи с недостатками зрения (учащиеся специализированных школ, студенты, молодые специалисты), а также волонтеры в течение рождественских праздников посетят государственные учреждения, предприятия и организации города с вертепом, посетят семьи в которых есть незрячие дети. Рождественское действо с участием незрячих уже состоялось в городском совете Луцка.

Также, по словам В.ТКАЧУКА, эту акцию активно поддержали римско-католическая и Украинская Православная Церковь Киевского Патриархата.

Завершится проект проведением итоговой пресс-конференции, на которой будут представлены результаты марафона.

Как сообщалось, в прошлом году, при поддержке благотворителей, состоялся аналогичный марафон, цель которого был сбор средств на издание книг рельефно-точечным шрифтом. В результате было собрано свыше 17 тысяч гривен, за счет чего удалось напечатать по 10 экземпляров 4 томов книги Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Эти книги были переданы школам интернатам для незрячих детей, а также в самые большие библиотеки Украины для незрячих.