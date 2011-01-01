Самая высокая женщина Украины отпраздновала Новый год в колонии

Самая высокая женщина Украины Любовь ШИЛО, которая имеет рост 2 метра 13 сантиметров, отпраздновала Новый год в Качановской исправительной колонии в Харькове в образе Снегурочки.

Как передает корреспондент УНИАН, осужденная Л.ШИЛО вчера в образе Снегурочки приняла участие в новогоднем праздничном концерте и поздравила женщин своей колонии с Новым годом.

В роли Деда Мороза выступила осужденная Татьяна ЯКИМЕНКО, рост которой - 1 метр 51 сантиметр.

Дуэт выступал с юмором и фантазией и хорошо повеселил до предела наполненный зал, в котором разместилось около 900 женщин, которые находятся в настоящее время в Качановской колонии.

В концерте, подготовленном исключительно силами женского коллектива колонии, прозвучали песни, юморески, дружеские шаржи, пародии, состоялись конкурсы. Победители получили призы.

Осужденные получили от руководства колонии новогодние подарки.