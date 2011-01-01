В Запорожье взорвали памятник Сталину

В Запорожье взорван памятник Сталину.

Как сообщили УНИАН в руководстве Запорожского главка милиции, сообщение о происшествии поступило в новогоднюю ночь - около 23.30.

"В результате случившегося пострадал не только сам памятник, но и здание обкома КПУ, на территории которого он установлен: в здании вылетели стекла и частично повредилась "шуба" утепленного здания", - сообщили в милиции, отметив, что в результате происшествия никто не пострадал.

Официальных данных о причинах и возможных виновниках случившегося ГУ МВД Украины в Запорожской области пока не дает.

Как сообщал УНИАН, данное происшествие с памятником Сталину (который официально оформлен как малая архитектурная форма) - второе за последние 5 дней: 28 декабря неизвестные отрезали голову силуминового бюста Иосифу Сталину.

По данным центра общественных связей Запорожского главка милиции, "28 декабря в 16.50 в дежурную часть Жовтневого райотдела милиции поступило сообщение о том, что на территории областного комитета Коммунистической партии Украины, расположенного по улице Горького в Запорожье, неизвестные злоумышленники повредили бюст Сталина, отрезав на архитектурной форме голову", - сообщили в ЦОС.

Руководство Запорожского обкома КПУ данную информацию опровергало. Второй секретарь Запорожского обкома КПУ Александр ЗУБЧЕВСКИЙ заявил, что "действительно, произошло организованное нападение, в котором, судя по записи камеры видеонаблюдения, участвовали 4 молодых мужчин, которые из-за забора бросили бутылку в памятник и отбили несколько букв. Сам памятник они не повредили: его голова на месте", - заявил А.ЗУБЧЕВСКИЙ.

Тем не менее, начиная с 29 декабря увидеть памятник можно было только частично: постамент и часть силуминового бюста были накрыты тканью с символикой КПУ, над которой и возвышалась голова памятника.

Справка УНИАН. 5 мая 2010 г. в Запорожье был установлен первый за время независимости Украины памятник Сталину.