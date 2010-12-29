У милиции три версии избиения проректора Донецкого университета

В уголовном деле, возбужденном по факту избиения проректора Донецкого национального университета Татьяны ЛЕВ, милиция рассматривает несколько версий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в Донецке начальник Главного управления МВД Украины в Донецкой области Николай КУПЯНСКИЙ.

Он подтвердил, что по данному факту милиция возбудила уголовное дело и перечислил три версии мотивов совершения данного преступления, которые рассматриваются сегодня правоохранителями, – это месть, хулиганство и инсценировка избиения.

Н.КУПЯНСКИЙ подчеркнул, что «никаким версиям из выдвинутых мы не отдаем предпочтение, мы работаем над всеми версиями».

«К большому сожалению, пока лицо, которое причастно к избиению супруги кандидата в ректоры, не установлено», - заключил начальник областной милиции.

Справка УНИАН. 10 декабря конференция трудового коллектива Донецкого национального университета избрала профессора Юрия ЛЫСЕНКО для утверждения Министерством образования, науки, молодежи и спорта на должность ректора вуза. По результатам тайного голосования, Ю.ЛЫСЕНКО набрал 46% голосов, то есть, преодолел необходимые 30%, а его оппонент Петр ЕГОРОВ набрал 29,67% голосов.

15 декабря милиция провела обыск в квартире ректора Ю.ЛЫСЕНКО.

17 декабря пресс-служба прокуратуры Донецкой области сообщила, что в Донецком национальном университете проходят следственные действия, связанные с возбуждением уголовного дела о растрате имущества должностными лицами вуза. При этом пресс-служба прокуратуры области попросила «не связывать факт возбуждения уголовного дела с выборами ректора университета».

Вечером 17 декабря двое неизвестных на улице избили жену Ю.ЛЫСЕНКО Т.ЛЕВ. Женщина в результате нападения получила сотрясение мозга. По словам Ю.ЛЫСЕНКО, нападавшие заявили его жене: «Это тебе за мужа!».