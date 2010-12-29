Вор полез в магазин за пивом и застрял в форточке

В городе Алчевск Луганской области работники Государственной службы охраны при МВД Украины задержали молодого мужчину, который застрял в форточке при попытке ограбить магазин.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГСО, инцидент произошел сегодня утром – на пульт дежурной части ГСО города поступил сигнал о попытке проникновения в магазин.

Наряд ГСО, прибывший через три минуты на место происшествия, увидел разбитое стекло витрины торгового заведения и ноги неизвестного, которые торчали из форточки.

Задержанным оказался местный житель, ранее судимый. Он не стал отрицать свое преступное намерение, а на вопрос, что хотел украсть, ответил, что ему захотелось попить пива.

Теперь в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.