В 2011 году Киев планирует привлечь 200 млн. долларов внешних заимствований.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал в интервью журналистам заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан КРАМАРЕНКО.

«Предусмотрено погашение внешнего займа в размере 200 млн. долларов, а также взятие нового займа на сумму 200 млн. долларов», - сказал Р.КРАМАРЕНКО. Он уточнил, что это будет происходить поэтапно, то есть сначала предусматривается погашение, а затем взятие нового заимствования.

На вопросы журналистов, не повлияют ли значительные изъятия из бюджета столицы в госбюджет на расчеты Киева по обязательствам, Р.КРАМАРЕНКО заверил, что никоим образом, поскольку это никак не связано. Он также выразил убеждение, что никаких проблем по выплатам внешнего долга у города не будет. «Он (город Киев – УНИАН) нормально выполняет свои обязательства и осуществляет досрочные платежи по всем внешним займам», - сказал Р.КРАМАРЕНКО.

По его словам, столица не предполагает проводить реструктуризацию своих долгов.