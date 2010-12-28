Падение евро помогло европейцам заработать на американских акциях

Инвесторы из еврозоны, вложившие в 2010 году средства в американские акции, получили самый большой доход за последнее десятилетие, пишет Лента.ру со ссылкой на Bloomberg. В евро индекс S&P 500 увеличился за год на 23 процента (в долларах - только на 13 процентов).

Почти столь же доходным для европейского инвестора оказалось бы и вложение в японские ценные бумаги. При пересчете в евро индекс Nikkei 225 вырос на 20 процентов за год, тогда как в иенах он потерял 2,5 процента.

В текущем году курс евро понизился на 8,4 процента к доллару из-за долгового кризиса в нескольких странах еврозоны. Негативные ожидания побуждают инвесторов не вкладывать средства в фондовый рынок ЕС. Напротив, вложения за океан приносят значительные доходы. В сентябре, к примеру, чистая покупка зарубежными инвесторами акций американских компаний составила 18,3 миллиарда долларов, что является максимумом с мая 2007 года.

Сводный европейский индекс Euro Stoxx 50 за текущий год снизился на 3,5 процента. В странах юга Европы ситуация обстоит еще хуже: так, греческий ASE упал на 34 процента, а испанский IBEX - на 14 процентов.

Ожидается, что в следующем году экономика США будет расти быстрее европейской, что приведет к более активному подъему на североамериканском фондовом рынке.