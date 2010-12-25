Нацбанк признал, что валютных резервов недостаточно

В Национальном банке признают недостаточность уровня валютных резервов Украины.

Об этом свидетельствуют «Основные принципы денежно-кредитной политики на 2011 год», пишет еженедельник «Зеркало недели».

Как отмечается в документе, «по существующим критериям безопасности объем международных резервов должен составлять не менее 100% краткосрочного долга страны по остаточному сроку погашения».

Как сообщалось, согласно статистике НБУ, на 1 октября 2010 краткосрочный долг по остаточному сроку погашения составил 43,654 млрд. долл., в то время как международные резервы страны - всего 34,252 млрд. долл.