Нацбанк признал, что валютных резервов недостаточно
17:15, 25 декабря 2010Общество
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Критериям безопасности не отвечают
В Национальном банке признают недостаточность уровня валютных резервов Украины.
Об этом свидетельствуют «Основные принципы денежно-кредитной политики на 2011 год», пишет еженедельник «Зеркало недели».
Как отмечается в документе, «по существующим критериям безопасности объем международных резервов должен составлять не менее 100% краткосрочного долга страны по остаточному сроку погашения».
Как сообщалось, согласно статистике НБУ, на 1 октября 2010 краткосрочный долг по остаточному сроку погашения составил 43,654 млрд. долл., в то время как международные резервы страны - всего 34,252 млрд. долл.
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