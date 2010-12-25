В Одессе вновь подорожал хлеб

В Одессе вновь подняли на 5% цены на массовые сорта хлеба.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня цена хлеба “Обеденный”, который пользуется большим спросом у населения, возросла на 20 коп. - с 4 грн. 10 коп. до 4 грн. 30 коп.

За батон «Петровского» нужно заплатить на 15 коп. больше - 3 грн. 25 коп. Цену «Ржаного» хлеба производители также подняли на 10 коп.

Местные хлебопеки объясняют очередное 5-процентное повышение цен на хлебобулочные изделия подорожанием всех составляющих себестоимости их производства, в частности, муки и газа, ростом уровня минимальной зарплаты.

По словам руководителя пресс-службы ОАО «Одесский каравай» Юлии ШЕЙКО, «до 25 декабря ОАО «Одесский каравай» удавалось сдерживать цены благодаря действовавшему с 2009 года договору с Кулиндоровским хлебокомбинатом, по которому компания получала муку для производства массовых сортов хлеба из областного резерва. Сегодня срок договора истек - рассматривался даже вопрос о повышении цены на хлебные изделия на 8%. Однако руководство компании решило компенсировать возросшие затраты за счет своей прибыли».

Как сообщалось, последнее повышение цен на хлеб зафиксировано в Одесской области в августе текущего года. Рост цен на хлеб из муки высшего сорта отмечен в городе Южном Одесской области, Любашевском, Ренийском, Ширяевском, Красноокнянском и Котовском районах области. На хлеб из муки 1-го сорта повышение цен произошло в Ширяевском, Фрунзенском, Красноокнянском районах и городе Южный.

Чтобы удержать цены на хлеб накануне выборов в местные советы, Одесская обладминистрация через Кулиндоровский комбинат хлебопродуктов мобилизовала 13,5 тыс. тонн муки для продажи предприятию ОАО «Одесский каравай». Из бюджета Одесской области на эти цели было выделено более 3 млн. грн.