Эксперты назвали вероятные покупки россиян в Украине в 2011-м

Эксперты COMMENTS.UA прогнозируют, что заинтересованность российского государственного и частного капиталов украинскими активами в 2011 году останется на довольно высоком уровне. Этому будет способствовать низкая инвестиционная активность западных инвесторов в потенциально выгодных сегментах.

Среди предприятий и компаний, которые интересны российскому капиталу, пишет COMMENTS.UA, «Заря-Машпроект», Черноморский судостроительный завод, завод «Паллада», Судостроительный завод им. 61 коммунара, Херсонский судостроительный завод и Николаевский «Экватор». Однако условия рынка свидетельствуют о том, что реальные подвижки судостроительной отрасли могут произойти не ранее второй половины 2011 — первой половины 2012 года.

Еще одной вероятной сделкой, возможность которой была анонсирована в 2010 году, может быть приход российской компании «ВТБ-лизинг» (государственная российская группа ВТБ) на Стахановский вагоностроительный завод.

Кроме того, российский капитал заинтересован в приватизации телекоммуникационного оператора «Укртелеком». Его стартовая цена может составить 1,3 млрд. долл., хотя капитализация компании составляет приблизительно 1,9 млрд. долл. Среди компаний, претендующих на этот актив, российская АФК «Система», подконтрольная Владимиру ЕВТУШЕНКОВУ. Компания может принять участие в приватизации через «МТС-Украина» или УРС. Это соответствует корпоративной стратегии российской компании по развитию услуг фиксированной связи, отмечает еженедельник.

Для россиян сейчас особо выгодный момент для покупки украинского монополиста. Сегодня очевидно, что конкурс по продаже «Укртелекома» не отразит реальной рыночной цены лота. Количество претендентов на покупку «Укртелекома» резко сократилось, по сравнению с докризисными оценками, когда рассматривались такие крупные участники как Nomura, Deutsche Telekom, Magyar Telekom и др. Это снизит конкуренцию на торгах и приведет к сравнительно низкому уроню конкуренции на них.

Как сообщал УНИАН, председатель Фонда государственного имущества Александр РЯБЧЕНКО 21 декабря заявил, что на конкурс по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком» поступила всего одна заявка – от компании ESU, являющейся дочерним предприятием австрийского концерна EPIC.

Председатель ФГИУ также сообщил, что поскольку в данном конкурсе принимает участие только одна компания, будет проведена независимая оценка предлагаемого к продаже пакета акций телекоммуникационного предприятия.

По словам А.РЯБЧЕНКО, оценочная стоимость пакета акций, в соответствии с действующим законодательством, не будет ниже его объявленной начальной стоимости, которая составляла 10 млрд. 500 млн. грн.

Напомним, Фонд государственного имущества Украины 13 октября т.г. объявил конкурс с открытым предложением цены по принципу аукциона по продаже 92,791% госпакета акций ОАО «Укртелеком».

Конкурс состоится 28 декабря 2010 года.

Консорциум EPIC заявил, что после покупки планирует реструктуризировать "Укртелеком", и не исключил его перепродажу в дальнейшем.