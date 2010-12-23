Янукович поручил обеспечить доступ инвалидов к новым зданиям

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил вице-премьер-министру – министру регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктору ТИХОНОВУ и председателю Киевской горгосадминистрации Александру ПОПОВУ решить вопрос с обеспечением беспрепятственного доступа инвалидов к новым зданиям, которые сооружаются в столице и по Украине в целом.

Как сообщает пресс-служба Президента, соответствующее поручение глава государства дал в ходе заседания Общественного гуманитарного совета, реагируя на проблему, поднятую председателем Комитета Верховной Рады по делам пенсионеров, ветеранов и инвалидов Валерием СУШКЕВИЧЕМ.

Народный депутат обратил внимание Президента и других участников Гуманитарного совета на продолжение при строительстве практики нарушения действующего законодательства относительно создания безбаръерной архитектурной среды для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры.

Президент отметил, что соответствующее законодательство должно неуклонно выполняться, а власть должна обеспечить его соблюдение.