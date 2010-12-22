В Калифорнии введено чрезвычайное положение

Губернатор Калифорнии Арнольд ШВАРЦЕНЕГГЕР ввел чрезвычайное положение на территории шести округов штата.

В них сложилась самая сложная ситуация из-за не прекращающихся уже шестой день ливней, которые вызвали на юге Калифорнии подтопление домов, оползни, стали причиной закрытия автодорог и обесточивания жилых районов, передает ИТАР-ТАСС.

Метеорологическая служба США прогнозирует в дальнейшем тропические ливни, грозы, бури и даже локальные торнадо.

В каньоне Сильверадо близ лесопарка Кливленд ведется эвакуация 30 обитателей домов, которым угрожают оползни и подтопление. В аналогичной ситуации оказались жители 232 домов поселков Ла-Канада-Флинтридж и Ла-Кресента, которые расположены на склоне гор на севере города Лос-Анджелес.

Помимо Калифорнии, дожди заливают и Юту. Власти этого штата также готовы ввести чрезвычайное положение.