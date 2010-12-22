В Крыму поймали контрабандиста с украшением времен Боспорского царства

В Автономной Республике Крым сотрудники СБУ во взаимодействии с таможенниками предупредили противоправную попытку вывезти за пределы Украины золотое украшение времен Боспорского царства.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Службы безопасности Украины.

Античное нагрудное украшение из чистого золота весом 1 кг 83 г пытался вывезти в Российскую Федерацию крымский частный предприниматель, спрятав его в купе поезда в спортивной сумке. По предварительной экспертной оценке, возраст изъятого у контрабандиста археологического шедевра составляет более двух тысяч лет. Специалисты отмечают, что украшение сохранило свой первозданный вид, что увеличивает его историческую и культурную ценность.

В отношении контрабандиста следователями СБУ возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.201 Уголовного кодекса Украины. Он содержится под стражей. Следствие продолжается.