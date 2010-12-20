Три авиакомпании просят Азарова вмешаться в ситуацию с МАУ

«Украинская авиационная группа» в составе авиакомпаний «АэроСвит», «Днеправиа» и «Донбассаэро» просит премьер-министра Украины Николая АЗАРОВА обеспечить проведение открытой, конкурентной приватизации государственного пакета акций авиакомпании "Международные авиалинии Украины".

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН сопредседатель наблюдательного совета ЗАО "Авиакомпания "АэроСвит – Украинские авиалинии» Григорий ГУРТОВОЙ, соответствующее открытое письмо было направлено премьер-министру.

По его словам, приватизация в авиаотрасли – это нужный процесс, через который прошел весь мир, однако «во всем цивилизованном мире это открытый, прозрачный процесс, который должен регулироваться Законом «О приватизации».

По словам Г.ГУРТОВОГО, «Украинская авиационная группа» поддерживает намерение «Днеправиа» приобрести пакет МАУ и считает, что способом его продажи должен быть конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона. При этом он напомнил, что «Днеправиа» предлагает за пакет МАУ цену в 2,06 раза выше (516 млн. грн.), чем прогнозная цена продажи, озвученная Фондом госимущества Украины.

При этом Г.ГУРТОВОЙ отметил, что группа в своем обращении к премьеру никоим образом не просит продать госпакет МАУ конкретно авиакомпании «Днеправиа».

«Мы только просим вернуть действия руководства Фонда госимущества в прововое поле – провести открытый, общедоступный конкурс, участники которого могли бы конкурировать в своих предложениях», – говорится в письме группы.

По словам заместителя председателя правления ОАО «АК Днеправиа» Сергея КРИВОРОТЧЕНКО, «Днеправиа» имеет все возможности для приобретения пакета МАУ и выведения компании на качественный уровень работы. «Мы призываем правительство провести открытый конкурс», – сказал он.

Как отметил на пресс-конференции вице-президент Центра исследований корпоративных отношений Вячеслав БУТКО, приватизация госпакета МАУ ведется непрозрачно. «Судя по всему, никакого конкурса не будет вообще, если правительство не отреагирует на предложение альянса, «Днеправиа», многочисленные запросы депутатов», – сказал он. Как пояснил В.БУТКО, за три дня до сообщения о намерениях приватизации МАУ устав компании был изменен таким образом, что акционеры имеют преимущественное право выкупа акций. Однако к тому времени компания практически имела двух акционеров – ФГИУ и компанию Capital Investment Project (CIP, Киев). «Фактически были созданы условия, чтобы у государства был один покупатель акций», – сказал он.

Напомним, 22 ноября т.г. председатель Фонда госимущества Александр РЯБЧЕНКО на пресс-конференции заявил, что ФГИУ считает, что реализационная цена 61,58% государственного пакета акций МАУ должна составлять не менее 250 млн. грн.