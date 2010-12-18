Янукович: преступность стала более завуалированной и профессиональной

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ пообещал работникам МВД, что органы государственной власти будут уделять больше внимания техническому переоснащению милиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера в Киеве, выступая перед руководящим и личным составом МВД Украины по случаю Дня милиции, который будет отмечаться 20 декабря.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, сегодня организованная преступность в Украине становится более завуалированной и профессиональной, она, как правило, высокотехнически оснащена, имеет собственную разведку и контрразведку.

«Учитывая это и, несмотря на сложные экономические условия, государство будет находить возможности перевооружения технического арсенала органов внутренних дел, но первое, что должны противопоставить работники милиции - это свой собственный профессионализм и честное исполнение своих служебных обязанностей», - сказал Президент.

Также В.ЯНУКОВИЧ отметил, что, несмотря на немалые трудности, с которыми сталкивается милиция, сегодня чувствуется постоянная тенденция к уменьшению тяжких и особо тяжких преступлений, в частности, убийств, нанесения тяжких телесных повреждений. Тем не меньше, борьба по искоренению организованных преступных групп должна продолжаться, добавил он.

«Мы не можем допустить, чтобы на трудностях украинского народа обогащались мошенники», - заявил В.ЯНУКОВИЧ, обратив внимание собравшихся в зале на необходимость уделять больше внимания раскрытию преступлений в экономической сфере, поскольку, по его словам, преступники пытаются монополизировать не только отдельные экономические отрасли, но и проникнуть во властные структуры.

В то же время, отметил Президент, не менее важной проблемой, которую нужно решать милиции, является игорный бизнес, который, несмотря на запрещение, начал развиваться под видом интернет-клубов.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, еще одним направлением работы милиции должна стать профилактика пьянства, поскольку значительная часть преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения.

Президент в очередной раз обратил внимание работников милиции на борьбу с наркоманией, которая, по его убеждению, сегодня достигает таких масштабов, что составляет угрозу для национальной безопасности.

Глава государства вручил работникам милиции высокие государственные награды.

На торжество при участии В.ЯНУКОВИЧА были приглашены все бывшие министры внутренних дел Украины, которые руководили МВД на протяжении последнего десятилетия, - Юрий СМИРНОВ, Николай БИЛОКОНЬ, Василий ЦУШКО. Юрия ЛУЦЕНКО в зале не было.