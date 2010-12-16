Нацбанк раскрыл секрет сдерживания инфляции в Украине

Неравномерный рост цены на газ и тарифов в ЖКХ сдерживает инфляцию в Украине, говорится в анализе инфляции Национального банка Украины за ноябрь, обнародованном на сайте регулятора.

По данным НБУ, несмотря на повышение цен на газ для предприятий теплокоммунэнерго в августе на 50%, рост цен на отопление и горячую воду с начала отопительного сезона составил всего 1,9% (ожидаемый рост тарифов - 25%). «Местные органы власти воздержались от очередного повышения тарифов на ЖКХ..., в результате чего взнос изменения административно регулируемых цен и тарифов (в индекс потребительских цен (ИПЦ) - УНИАН) был на низком уровне (0,1 п.п.)», - говорится в сообщении.

Нацбанк констатирует, что в ноябре продолжилось замедление роста ИПЦ как в месячном, так и в годовом измерении (в ноябре 0,3% и 9,2%, соответственно, по сравнению с 0,6% и 10,2% в октябре).

По данным НБУ, основным фактором уменьшения темпов роста ИПЦ является удешевление сырых продуктов (на 0,6% за месяц, взнос в изменение ИПЦ «-»0,2 п.п.). Этот эффект стал результатом ценовой коррекции на отдельных продовольственных рынках после стремительного роста в сентябре и применения административного влияния для ограничения роста цен.

В НБУ считают, что в условиях существенного снижения ценового давления на продовольственных рынках, влияние роста цен товаров с высокой степенью обработки в изменение ИПЦ остается стабильно высоким (базовый ИПЦ за месяц вырос на 0,7%, взнос в ИПЦ 0,4 п.п.). Данная ситуация является следствием вторичных эффектов от роста цен на продовольственное сырье в предыдущих периодах и повышения ставок акцизного сбора на алкоголь и табачные изделия.

Инфляционное давление, по мнению аналитиков Нацбанка, также сдерживали низкий потребительский спрос в условиях слабого стимулирования со стороны правительства (темпы роста бюджетных расходов существенно затормозились), а также медленное возобновление кредитного процесса.

Фактический совокупный спрос находится на уровне ниже потенциального и продолжает выступать ключевым фактором сдерживание инфляционного давления. Подтверждением этого в НБУ считают замедление в ноябре годовых темпов роста цен практически по всем составляющими ИПЦ.

Учитывая то, что незначительное замедление годовых темпов роста номинальной заработной платы (до 19,1%) было компенсировано снижением инфляции, а темпы

роста реальной заработной платы за текущий год остались умеренными (после резкого падения в 2009 г.) и составили 10,8%, их влияние на рост потребительского спроса было слабым.

В свою очередь, неопределенность, связанная с влиянием Налогового кодекса на условия деятельности малого бизнеса, выступает риском ухудшения финансовых результатов малых предприятий и соответствующего снижение доходов населения.

Кроме того, достаточно высокие риски частного сектора продолжают стимулировать вложение банков в облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ). Так, объем ОВГЗ в собственности коммерческих банков в ноябре вырос на 3,7 млрд. грн., что

превышает объем предоставленных кредитов в экономику (2,5 млрд. грн.). Учитывая лаг влияния фискальной политики на развитие инфляционных процессов, замедление темпов роста расходов сводного бюджета на протяжении мая-октября (с 52,1% до 22,7%) предопределяет умеренное давление на цены со стороны спроса.

НБУ отмечает, что рост мировых цен на нефть и прекращение импорта нефтепродуктов в Украину без уплаты налогов и сборов определяли рост цен на топливо (на 1,8% за месяц и 2,5% в годовом измерении). Дальнейший рост цен на нефть и нефтепродукты будет стимулировать рост цен на остальные составляющие потребительской корзины.

Темпы роста индекса цен производителей (ИЦП) в ноябре замедлились до 18,9% (снижение на 0,3% к предыдущему месяцу). Такая динамика ИЦП обусловлена

почти исключительно уменьшением цен в производстве электроэнергии (на 7,4%), в результате чего снижение цен в сегменте производства электроэнергии, воды и

газа составило 6,6% (взнос в ИЦП - «минус»1,3 п.п.).

Такую динамику НБУ объясняет ростом удельного веса атомной электроэнергии, а также снижением отпускного тарифа генерирующими компаниями теплоэлектростанциям, учитывая уменьшение регулирующих коэффициентов.

Цены по остальным компонентам ИЦП стабильно росли, что свидетельствует о росте спроса, как на внутренних, так и на внешних рынках.

Основной взнос в рост ИЦП в ноябре произошел за счет пищевой промышленность (0,3 п.п., рост цен на 1,5%), химической промышленности (0,2 п.п., рост цен на 3,2%) и металлургии (0,2 п.п., рост цен на 1,2%).

Как сообщал УНИАН, по данным Госкомстата, инфляция в Украине в ноябре 2010 года, по сравнению с октябрем, составила 0,3%, с начала года (к декабрю 2009 года) – 8,2%,

по сравнению с ноябрем 2009 года - 9,2%, по сравнению с январем-ноябрем 2009 года – 9,4%.

В Украине индекс производителей промышленной продукции в ноябре 2010 года по сравнению с октябрем (показатель к предыдущему месяцу) снизился на 0,3%, с начала года (показатель к декабрю 2009 года) – вырос на 17,6%. В ноябре 2010 года против ноября 2009 года цены производителей промпродукции выросли на 18,9%, в январе-ноябре 2010 года против января-ноября 2009 года – на 21,1%.