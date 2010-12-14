Бывший директор Харьковского авиазавода получил 10 лет

Бывший директор Харьковского государственного авиационного производственного предприятия (ХГАПП) Павел НАУМЕНКО осужден к 10 годам лишения свободы за растрату имущества в особо крупных размерах.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий приговор по делу, судебное слушание которого завершилось в местном суде Киевского района города Харькова, был вынесен в понедельник, 13 декабря.

Уголовное дело было возбуждено в 2006 году следственным отделом Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области по факту растраты государственного имущества должностными лицами Харьковского авиазавода путем злоупотребления служебным положением (ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины).

В 2007 году следственным отделом облуправления СБУ было возбуждено уголовное дело в отношении П.НАУМЕНКО по признакам преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191 (растрата имущества в особо крупных размерах), и ч.2 ст.366 (служебный подлог, приведший к тяжелым последствиям).

Приговор Киевского райсуда по делу П.НАУМЕНКО от 13 декабря был вынесен по ч.5 ст.191 и ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины.

Осужденный был взят под стражу в зале суда.

Как сообщал УНИАН, П.НАУМЕНКО возглавлял ХГАПП с 2002 г. В начале 2007 г. СБУ возбудила уголовное дело в отношении П.НАУМЕНКО по фактам финансовых злоупотреблений.

8 мая 2007 г. П.НАУМЕНКО написал заявление об освобождении от должности гендиректора ХГАПП по собственному желанию. С того времени он лечился, находился на больничном и, согласно приказу Министерства промышленной политики, должен был быть уволен сразу же после выздоровления. Контракт П.НАУМЕНКО заканчивался летом 2007 г.

СБУ задержала его 2 октября 2007 г. в Харькове.

Прокуратура передала в суд дело в отношении П.НАУМЕНКО 4 февраля 2007 года. По данным ведомства, на то время было установлено, что по вине П.НАУМЕНКО на авиазаводе было растрачено 40,4 млн. грн.