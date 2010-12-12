Должностные лица ЗАО продали заведомо убыточные акции

В Херсонской области должностные лица закрытого акционерного общества продали заведомо убыточные акций на сумму 14 млн. грн..

Как сообщили УНИАН в Центре общественных связей УМВД в Херсонской области, работники Государственной службы по борьбе с экономической преступностью разоблачили должностных лиц ЗАО, которые в прошлом году заключили с обществом с ограниченной ответственностью заведомо убыточный договор покупки ценных бумаг, чем нанесли ущерб ООО на сумму свыше 14 миллионов гривен.

Областной прокуратурой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.365 (превышение власти или служебных полномочий) УК Украины.