В Закарпатье разрушены 5 мостов, под угрозой дамба, идет отселение

По состоянию на 17.00 в Закарпатской области из-за ненастья подтоплены 1117 домохозяйств в 8 районах.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил помощник начальника ГУ МЧС в Закарпатской области Федор ФИЛИП.

По его информации, подтопления зафиксированы на территории Виноградовского, Воловецкого, Межгорного, Хустского, Тячевского, Иршавского, Раховского и Мукачевського районов.

Также подтоплены 121 га сельскохозяйственных угодий, повреждены свыше 305 погонных метров берегоукреплений и 6 тысяч погонных метров автодорог.

Кроме того, по данным Ф.ФИЛИПА, разрушены 4 железобетонных и 1 деревянный мосты.

Без электроснабжения остаются восемь населенных пунктов, приостановлена робота Хустского и Межгорного водозаборов.

К ликвидации последствий ненастья привлечены 1129 чел. и 235 единиц техники.

Уже отселены 202 жителя домов, которые попадают в зону подтоплений, и еще 1 тыс. человек – готовятся.

В Центре пропаганды Управления МЧС напомнили, что утром в селе Вильхивцы Тячевского района Закарпатской области подмыто почти сто метров мокрого подкоса правобережной дамбы на р. Тересва, из-за чего существует опасность прорыва длиной 40-50 метров.

«Если дамбу прорвет, а такая вероятность очень высока, учитывая погодные условия, то могут быть подтоплены 305 домохозяйств на восьми улицах населенного пункта», - сообщил помощник начальника ГУ МЧС в Закарпатской области Федор ФИЛИП.

Сейчас, по его словам, продолжается отселение этих людей.

Для действий в вероятных зонах возможного подтопления проведены расчеты и приведены в готовность силы и средства МЧС.

В Центре пропаганды ГУ МЧС в Закарпатской области также утверждают, что ситуация с паводком сейчас контролируется. Население районов области постоянно информируется о сложившейся ситуации и мерах, предпринимаемых властью для нормализации обстановки.