Депутат за простреленную ногу соседа получил два года условно

Экс-депутата Полтавского городского совета Руслана КРИВЧУНА (от БЮТ) Октябрьский райсуд Полтавы сегодня приговорил к двум годам условно с выплатой морального и материального ущерба пострадавшему в сумме 12 тыс. 011 грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил сам Р.КРИВЧУН .

Между тем, пострадавший от действий депутата его сосед Константин КОВАЛЕНКО считает, что приговор должен был быть жестче.

«Хотя бы месяц дали ему в тюрьме посидеть, чтобы он понял, что нельзя так с людьми поступать. Я буду обжаловать это решение суда и такой мягкий приговор», - сказал К.КОВАЛЕНКО.

Сам Р.КРИВЧУН заявил, что будет подавать апелляционную жалобу, и готов дойти до Верховного и Европейского суда.

Как сообщалось, в новогоднюю ночь 2008 года Р.КРИВЧУН вызвал милицию, а потом и сам поднялся к соседям, взяв с собой пистолет с резиновыми пулями. Он пытался объяснить соседу, чтобы они перестали сильно шуметь. Возникла ссора, во время которой Р.КРИВЧУН выстрелил. Р.КРИВЧУН утверждает, что нанес телесные повреждения мужчине случайно, делая предупредительные выстрелы вверх в целях самообороны, однако пуля, срикошетив, попала в ногу хозяину квартиры.

Пострадавшая сторона требовала компенсировать моральный ущерб сначала в сумме 1 млн. грн., потом снизила требования до 130 тыс. грн.