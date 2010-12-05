Милиция окружила по периметру детские аттракционы на Майдане

На Майдане Независимости в центре Киева установлены детские аттракционы.

Как передает корреспондент УНИАН, в частности, смонтированы больше десяти разных детских аттракционов, которые пока не работают и обнесены металлическим забором.

Кроме того, на Майдане стоит семь грузовиков с елками для сооружения большой новогодней елки.

Вся территория огорожена металлическими щитами и по периметру стоят работники милиции.

В Данный момент никакие работы по установлению новогодней елки не проводятся.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 3 декабря коммунальные службы Киева по решению суда под охраной милиции демонтировали на Майдане Независимости палаточный городок участников акции протеста против Налогового кодекса.

На понедельник, 6 декабря, в центре Киева запланирована акция протеста. Активисты будут требовать отставки Кабинета министров и назначения выборов в Верховную Раду в 2011 году.