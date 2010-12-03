Три задачи Совета предпринимателей при Верховной Раде

Совет предпринимателей при Верховной Раде Украины станет форпостом экономической свободы

Об этом заявила глава Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ в Верховной Раде на организованном Комитетом круглом столе на тему: «Перспективы построения системы защиты интересов малого и среднего бизнеса в Украине», сообщили УНИАН в пресс-службе Н.КОРОЛЕВСКОЙ.

По ее словам, сложившаяся ситуация после принятия Налогового кодекса дает возможность для власти одуматься и встать на путь реформ через диалог с обществом.

По мнению главы парламентского Комитета, техническое вето Президента Украины и последовавшее за ним принятие Налогового кодекса в Верховной Раде – это только временное перемирие между властью и предпринимателями. «Сложившаяся ситуация дает возможность для власти одуматься и встать на путь реформ через диалог с обществом. Если же окажется, что власть обманула людей и не может проводить реформы, советуясь с обществом, то будет еще много майданов», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Совет предпринимателей при Верховной Раде займется жестким мониторингом тех решений, которые принимаются в парламенте, он станет форпостом экономической свободы и инициативной группой по разработке решений, необходимых для развития экономики и повышения благосостояния людей.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, первое задание, которое определила рабочая группа по созданию Совета предпринимателей при Верховной Раде, – это разработка закона о статусе малого и среднего бизнеса в Украине. В этом документе будут четко закреплены и параметры бизнеса, и формирование упрощенной системы налогообложения, и стимулы для развития инициатив по созданию новой экономической политики.

«Второе задание, стоящее перед Советом предпринимателей, – разработать новый закон об общественных организациях. Существующий закон уже устарел и не работает эффективно, поэтому совместно с предпринимателями мы предложим новую модель развития общественных организаций в Украине, - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - И третьим заданием является принятие «Декларации экономической свободы», в которой четко обозначены рамки экономических параметров бюджета, при которых экономическая независимость Украины будет стабильной».

Н.КОРОЛЕВСКАЯ также отметила, что Комитет Верховной Рады по промышленной и регуляторной политике и предпринимательству привлекает к обсуждению законодательных инициатив предпринимателей из регионов Украины и призвала представителей бизнеса активно участвовать в разработанной Комитетом программе «Реанимация». «Эта программа создана для осуществления контроля над выполнением действующих законов, и концентрации усилий на их выполнении, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - Реализация программы «Реанимация» заключается в мониторинге всех экономических законопроектов, которые находятся в парламенте, чтобы отобрать те из них, которые смогут оживить экономику, и как можно быстрее проголосовать за них в сессионном зале. Также программой предусмотрено выявление в экономике болевых точек, которые требуют законодательного урегулирования путем принятия соответствующих законов».