ВР изменила ограничения на участие детей в избирательных коалициях

Верховная Рада Украины приняла Закон “О внесении изменений в Закон Украины “О молодежных и детских общественных организациях».

Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего решения проголосовали 249 народных депутатов из 390 зарегистрированных в сессионном зале.

Законом предусмотрено ограничить участие в избирательных коалициях лиц, которые не соответствуют возрастному цензу этих организаций.

Предлагается изменить предусмотренное ограничение в треть членов до 10% численности организации.

Кроме того, предлагается распространить такое же ограничение и относительно союзов молодежных и детских общественных организаций, а также обязать органы государственной власти и местного самоуправления информировать самые многочисленные молодежные и детские организации о проектах программ, касающихся детей и молодежи, для получения от них предложений, касающихся таких актов.