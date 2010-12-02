Недостроенные бизнес-центры превратят в гостиницы под Евро-2012

Недостроенные бизнес-центры, которые реконструируются, будут перепрофилировать в гостиничные комплексы под Евро-2012. Об этом пишет COMMENTS.UA.

Запланированное на нынешний год открытие нескольких крупных бизнес-центров (по 30-40 тыс. кв. м) перенесено на 2011 год. Всего же по итогам 2010 г. в эксплуатацию будут введены не более 100-110 тыс. кв. м офисных площадей, причем львиная их доля – офисы в переоборудуемых промышленных и административных зданиях. В то же время инвесторы «новостроек» задумались о перепрофилировании офисных площадей под более привлекательные объекты гостиничного хозяйства.

По данным консалтинговых компаний, более половины всех потенциальных инвесторов, готовых вкладывать средства в коммерческую недвижимость в Украине, интересуется сегодня куплей, строительством и реконструкцией каких-либо зданий, которые хоть немного подходят под гостиничный бизнес.

Активизацию гостиничного бума многие эксперты связывают с приближением чемпионата Европы 2012 года по футболу. Но, по словам заместителя руководителя отдела стратегического консалтинга Сb Richard Ellis Инны БИСОВЕЦКОЙ, для девелоперов основным стимулом является не сам факт проведения Евро-2012, а налоговые льготы, которые в конце лета утвердил Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ.

Поощрения со стороны государства и местных властей – такие, как предусмотрена законом преференция в виде нулевой ставки налога на прибыль на ближайшее десятилетие (до 2021 года) или облегченная процедура согласования и введения объекта в эксплуатацию, вынудили многих инвесторов обратить внимание на гостиничный бизнес. По словам директора департамента офисной недвижимости по работе с арендодателями Colliers International (Украина) Максима ТКАЛЕНКО, в настоящее время рассматривается несколько масштабных проектов мультифункциональних комплексов, в составе которых предусмотрено создание гостиниц.

Вместе с тем, многие эксперты считают, что такое поведение инвесторов не очень дальновидно. «По завершению футбольного чемпионата отечественный рынок окажется перенасыщенным гостиничными комплексами. Потребление офисной недвижимости намного стабильнее», - утверждает М.ТКАЛЕНКО.