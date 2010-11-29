У Попова говорят, что уже начали бороться со снегом в столице

Снегоуборочные машины «Киевавтодора» выехали на дороги столицы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской городской государственной администрации, по информации коммунальной корпорации, сейчас на автодорогах города работает 300 единиц техники.

В целом к работе зимой КК «Киевавтодор» подготовила 298 существующих единиц снегоуборочной коммунальной техники. Вместе с тем, за средства столичного бюджета дополнительно закуплено 80 модернизированных снегоуборочных машин, а именно: 15 солераскидывателей, 13 комбинированных дорожных машин, 10 снегоочистительных машин с роторным оборудованием, 10 тротуароуборочных машин, 5 автогрейдеров, 4 погрузчика, 3 снегопогрузчика, 5 экскаваторов-нагрузчиков, 4 машины для очистки колодцев и 11 мотопомп.

Кроме того, коммунальными службами заготовлено необходимое количество посыпочных материалов – технической соли, фрикционных материалов и песчано-соляной смеси. В целом – 46 тыс. тонн.