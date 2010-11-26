В Донецке прошли панихида и митинг памяти жертв голодоморов

В Донецке на Рутченковом поле прошли поминальная панихида и митинг ко Дню памяти жертв голодоморов и политических репрессий.

Как передает корреспондент УНИАН, в мероприятии, в частности, приняли участие заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Борис АДАМОВ, председатель Донецкого областного совета Андрей ШИШАЦКИЙ, Донецкий городской голова Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО, организации и политические партии, представители церквей.

«Голодомор 1932-1933-го - это настоящая украинская катастрофа ХХ века», - отметил во время митинга председатель облсовета, подчеркнув, что «от голода, массовых репрессий и депортаций Украина потеряла больше, чем за годы Первой мировой и гражданской войны».

«Я знаю рассказы людей, которые пережили те страшные времена. Среди них были также мои родные. Поэтому я считаю неуместными какие-либо дискуссии на этот счет, - сказал А.ШИШАЦКИЙ. - Голодомор действительно был. Это очень трагический момент нашей истории, и мы должны помнить об этом, помнить людей, которые погибли в то время».

Председатель областного совета также заявил, что «все мы, вся Донецкая область вместе с государством, храним в сердце память о страданиях тех безвинных людей, которые погибли во время Голодомора».

В свою очередь заместитель председателя Конгресса Украинских Националистов Мария ОЛИЙНЫК отметила, что действия некоторых нынешних властных структур Украины, в том числе народных депутатов Украины, которые отрицают Голодомор 1932-33 годов как геноцид украинского народа, является «большим оскорблением для всех украинцев мира».

По ее словам, если украинским власть предержащим громадное количество документальных свидетельств «не помогает воспринять гибель миллионов соотечественников как геноцид, а следовательно как преступление против человечества, значит, они не считают украинское общество, то есть собственных избирателей, частью человечества».

Она напомнила, что Служба Безопасности Украины 22 мая 2009 года возбудила уголовное дело по факту геноцида в Украине 1932-33 годов по признакам преступления, предусмотренного Уголовным кодексом Украины «геноцид», с целью расследования обстоятельств массового искусственного убийства голодом украинского народа. 13 января 2010 года апелляционный суд Киева, рассмотрев материалы дела, возбужденного СБУ по факту этого преступления, принял постановление, в котором подтвердил заключение досудебного следствия, что руководство большевистского тоталитарного режима в 1932-33 годах на территории Украинской ССР совершило геноцид части украинской национальной группы.

«Заключение следствия и постановление суда, которые не были ни обжалованы, ни отменены, подтвердили легитимность квалификации Голодомора как геноцида Законом Украины о Голодоморе 1932-33 годов в Украине», - подчеркнула Г.ОЛИЙНЫК.

Митинг на Рутченковом поле в Донецке, где похоронено около 50 тыс. репрессированных и умерших от голода людей, закончился возложением цветов к памятнику погибшим.

Также сегодня, накануне Дня памяти жертв голодоморов и политических репрессий, в Донецке состоялось возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко, к мемориальной доске на корпусе Донецкой музыкальной академии им. Сергея Прокофьева, где в 1930-е годы было расположено управление НКВД, а также возложение цветов и митинг у Камня жертвам Голодомора в Киевском районе г. Донецка.