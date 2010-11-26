Взрывчатка сработала в руках у женщины-юрисконсульта

Неизвестный преступник совершил покушение на жизнь юрисконсульта одного из одесских предприятий: ночью в окно квартиры, где она проживает, злоумышленник бросил камень, разбив стекло, а затем закинул вовнутрь самодельное взрывное устройство.

Как сообщили УНИАН в ЦОС облУВД, «вследствие взрыва 51-летняя юрист получила травмы брюшной полости, правой руки и была госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по факту взрыва в квартире первого этажа одного из жилдомов на улице Запорожской», ведется поиск преступника.

В свою очередь, «специалисты взрывотехнической службы и эксперты-криминалисты устанавливают тип взрывного устройства и состав взрывчатого вещества, вызвавшего также повреждения стен квартиры».

Последствия взрыва усугублены самой пострадавшей, считают специалисты, поскольку она попыталась вышвырнуть в окно заброшенное взрывное устройство, но не успела это сделать до момента взрыва.